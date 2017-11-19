Путин утвердил расширение оснований для отказа в валютных операциях

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Федеральным законом уполномоченным банкам предоставляется возможность отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства Российской Федерации, а также в случае непредставления документов, представления недостоверных документов либо представления документов, не соответствующих установленным требованиям», — говорится в сообщении.

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Ранее банк мог отказать в проведении валютной операции только при подозрении, что она совершается ради отмывания средств, полученных преступным путем, или для финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что в России на рынке юридических услуг появилось много компаний, которые обещают клиентам, попавшим под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, разблокировать их счета.