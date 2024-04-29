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В Курской области в результате обстрела ВСУ загорелся жилой дом

Старовойт: пожар начался в жилом доме на хуторе Бырдина после обстрела ВСУ

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Телеграм-канал Роман Старовойт

Украинские войска обстреляли хутор Бырдина, расположенный в Глушковском районе Курской области. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, один из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в частное домовладение. Тогда же в другом жилом здании начался пожар.

«Прямо сейчас тушение осуществляют работники пожарной части поселка Теткино, противопожарной службы Курской области и добровольцы центра «Патриот», — подчеркнул глава области.

Он добавил, что в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

Ночью 29 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал населенный пункт городского типа Глушково в Курской области. Как рассказал Старовойт, из-за атаки повреждения получили три частных домовладения.

В частности, на один из домов было сброшено взрывное устройство. У здания оказались пробита крыша и выбиты окна, уточнил губернатор региона.

28 апреля глава Курской области заявил, что регион подвергся нескольким атакам со стороны украинских войск. В том числе ВСУ обстреляли деревню Успеновка и село Снагость, где впоследствии пропало электричество.

Ранее украинские войска обстреляли курский поселок Теткино кассетными снарядами.

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