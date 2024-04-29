Министры обороны НАТО обсудят военную поддержку Украины на встрече в Брюсселе

Министры обороны стран НАТО 16 мая обсудят военную поддержку Украины на встрече в Брюсселе. Об этом сообщает RT.

Встреча пройдет в рамках заседания военного комитета НАТО на уровне министров обороны.

В пресс-службе Североатлантического альянса отметили, что министры обсудят «агрессивную войну России против Украины, ситуацию на местах, а также дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО и союзников».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

29 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад быстрее поставлять Украине оружие, указав, что «позитива по этому вопросу» он пока не видит.

В свою очередь, генсек НАТО Столтенберг назвал недостаточными обещанные Киеву поставки снарядов. По его словам, в настоящий момент усилия НАТО сосредоточены на поиске систем ПВО Patriot для Киева.

Кроме того, Столтенберг заявил, что Украина находится на «необратимом пути» к членству в альянс, однако в этом году приглашения не последует.

Ранее в США подтвердили, что Украину не планируют приглашать в НАТО этим летом.