Азербайджан и Армения выполнили большую часть работ по уточнению координат на границе

Азербайджан и Армения выполнили свыше половины работ, связанных с уточнением координат на границе двух государств. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

«На основании геодезических измерений в рамках работ по уточнению координат на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения по состоянию на 29 апреля 2024 года выполнено больше половины намеченных работ», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что было установлено 35 пограничных столбов.

23 апреля стало известно, что на границе между Арменией и Азербайджаном установили первый пограничный столб.

До этого Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.