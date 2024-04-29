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В Совфеде предупредили об угрозе войны с НАТО

Сенатор Пушков заявил, что НАТО может начать прямую войну с Россией

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Владимир Трефилов/Reuters

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что страны Запада могут начать прямой конфликт с Россией, если ситуация на Украине ухудшится. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Западный альянс переходит к новой фазе конфронтации с Россией. Она может привести к ее переходу от опосредованной войны в прямое военное столкновение между НАТО и Россией», — сообщил Пушков.

По его мнению, вместо того, чтобы прекратить свое участие в конфликте на Украине, НАТО активизируется и начинает подготовку к боевым действия.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу. Руководитель организации добавил, что НАТО заплатит наибольшую цену в случае победы РФ в украинском конфликте. В подобной ситуации странам — членам Североатлантического альянса придется выделить «невероятно большое количество денег» и инвестировать их в свою безопасность, пишет RT со ссылкой на генерального секретаря организации.

Ранее в ВСУ признались, что опасаются обрушения фронта уже предстоящим летом.

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