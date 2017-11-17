Кудрин отчитался перед Путиным о подготовке стратегии
Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин отчитался перед президентом Владимиром Путиным о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года, передает «Интерфакс».
Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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«Президент принял Алексея Кудрина, который доложил главе государства о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года», — сказал Песков.
В мае Алексей Кудрин пообещал передать программу развития после вопроса Путину от «Газеты.Ru».