Кудрин отчитался перед Путиным о подготовке стратегии

Глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин отчитался перед президентом Владимиром Путиным о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года, передает «Интерфакс».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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«Президент принял Алексея Кудрина, который доложил главе государства о подготовке Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года», — сказал Песков.

В мае Алексей Кудрин пообещал передать программу развития после вопроса Путину от «Газеты.Ru».