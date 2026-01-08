Командование украинских войск в 2022 году приказало заварить люки танков, внутри которых находились бойцы, и затем отправили их на передовую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженку из поселка Ставки в Краснолиманском районе Донецкой народной республики (ДНР).

По словам женщины, российские военнослужащие рассказывали, как били по таким танкам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Находившиеся внутри люди просили о помощи, но бойцы Вооруженных сил РФ ничего не могли сделать, так как люки были заварены.

«Они (украинские военные — «Газета.Ru») там живьем горели. И они (бойцы ВС РФ — «Газета.Ru») их не смогли оттуда достать», — сообщила беженка.

6 января командир подразделения беспилотных систем ВС РФ с позывным «Круглый» заявил, что бойцы группировки войск «Юг» уничтожили танк Leopard немецкого производства под Константиновкой в ДНР. Машину обнаружил расчет разведывательных дронов, после чего по ней были нанесены удары. Танк ВСУ поразили несколькими заходами: возгорание произошло после третьего попадания.

Ранее российский оператор FPV-дрона уничтожил танк ВСУ с экипажем в Харьковской области.