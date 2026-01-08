Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Беженка из ДНР рассказала, как танкисты ВСУ сгорели из-за заваренных люков

РИА Новости: бойцы ВСУ сгорели из-за заваренных сослуживцами люков танков
Dmytro Smolienko/Global Look Press

Командование украинских войск в 2022 году приказало заварить люки танков, внутри которых находились бойцы, и затем отправили их на передовую. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на беженку из поселка Ставки в Краснолиманском районе Донецкой народной республики (ДНР).

По словам женщины, российские военнослужащие рассказывали, как били по таким танкам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Находившиеся внутри люди просили о помощи, но бойцы Вооруженных сил РФ ничего не могли сделать, так как люки были заварены.

«Они (украинские военные — «Газета.Ru») там живьем горели. И они (бойцы ВС РФ — «Газета.Ru») их не смогли оттуда достать», — сообщила беженка.

6 января командир подразделения беспилотных систем ВС РФ с позывным «Круглый» заявил, что бойцы группировки войск «Юг» уничтожили танк Leopard немецкого производства под Константиновкой в ДНР. Машину обнаружил расчет разведывательных дронов, после чего по ней были нанесены удары. Танк ВСУ поразили несколькими заходами: возгорание произошло после третьего попадания.

Ранее российский оператор FPV-дрона уничтожил танк ВСУ с экипажем в Харьковской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578119_rnd_2",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+