Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Братское в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили <...> Братское», — заявили в ведомстве.

27 декабря президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировкой войск. В ходе визита он отметил, что военнослужащие страны хорошими темпами создают полосу безопасности в приграничных районах Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

23 декабря российское министерство обороны сообщило о переходе населенного пункта Андреевка в Днепропетровской области под контроль ВС РФ. По данным ведомства, в боях за данное село участвовали подразделения группировки войск «Восток».

Военнослужащие этой же группировки при продвижении в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли поражение их живой силе и технике в районе Терноватого, Верхней Терсы, Баравиновки, Заречного, Гуляй-Поля, Косовцева, Любицкого в Запорожской области и Коммунаровки в Днепропетровской области. Украинские формирования потеряли более 320 бойцов.

Ранее военнослужащие ВС РФ установили контроль над Герасимовкой в Днепропетровской области.