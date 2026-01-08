Пермские школьницы жестоко избили девочку в кабинке туалета и сняли это на видео

В Перми компания школьниц жестоко избила девочку в кабинке туалета и сняла это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел 7 января в торговом центре «Планета». На кадрах с места происшествия видно, как одна из школьниц с силой бьет другую затылком об стену, а затем продолжает избивать ее руками. В это время две другие несовершеннолетние снимали происходящее на камеру и наносили пострадавшей удары ногами.

Во время избиения одна из агрессорш высказывала угрозы в адрес жертвы. Она принуждала девочку не подходить к неким «пацанам».

До этого в Новосибирске сверстники затравили десятилетнюю девочку, посчитав ее предательницей. Ребенка толкали, обзывали, ее рюкзак разрисовали, а внутрь кидали стружку от карандашей, а один из мальчиков плюнул пострадавшей в суп.

Ранее в Бийске на видео попало жестокое избиение школьницы сверстницами на глазах у толпы.