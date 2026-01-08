Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Пермские школьницы жестоко избили девочку в кабинке туалета и сняли это на видео

В Перми школьницы жестоко избили девочку в туалетной кабинке ТЦ 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27578029_rnd_9",
    "video_id": "record::fd0f20a7-c8ae-4954-aef1-af161bf48ca1"
}

В Перми компания школьниц жестоко избила девочку в кабинке туалета и сняла это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Инцидент произошел 7 января в торговом центре «Планета». На кадрах с места происшествия видно, как одна из школьниц с силой бьет другую затылком об стену, а затем продолжает избивать ее руками. В это время две другие несовершеннолетние снимали происходящее на камеру и наносили пострадавшей удары ногами.

Во время избиения одна из агрессорш высказывала угрозы в адрес жертвы. Она принуждала девочку не подходить к неким «пацанам».

До этого в Новосибирске сверстники затравили десятилетнюю девочку, посчитав ее предательницей. Ребенка толкали, обзывали, ее рюкзак разрисовали, а внутрь кидали стружку от карандашей, а один из мальчиков плюнул пострадавшей в суп.

Ранее в Бийске на видео попало жестокое избиение школьницы сверстницами на глазах у толпы.
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+