Выступление сына и бесполезный гол: Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

«Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очков в матче с голом Овечкина

Александр Овечкин забросил третью шайбу в двух последних матчах регулярного чемпионата НХЛ, однако это не помогло «Вашингтону»: столичная команда потерпела домашнее поражение от «Далласа», которое стало уникальным в нынешнем сезоне.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз» — 1:4.

Перед игрой главный тренер «столичных» Спенсер Карбери признался, что у предстоящих соперников очень много сильных сторон.

«Чего я жду? Разъяренный «Даллас». Ненавижу это. Они — очень сильная команда, и если смотреть их показатели, по проценту набранных очков они идут вторыми или третьими в лиге, сразу после «Колорадо».

Это очень сбалансированная команда, а игроки прекрасно понимают, чего они хотят добиться и что для этого сделать. Плюс, у них есть ветераны, которые сыгрались за много лет. Также у них мощная оборона, которая перекрывает центр площадки. Наконец, они обладают тем, что присуще топ-командам: они уверенно держатся в топ-6, несмотря на серьезные угрозы. У них крепкие третье и четвертое звенья, которые делают большую работу по всей длине площадки — против них тяжело создавать моменты», — приводит слова специалиста пресс-служба лиги.

Карбери как сглазил. Уже на четвертой минуте гости заработали буллит, который реализовал Радек Факса. В начале второго периода отличился Сэм Стил, а на 54-й минуте забил Уайатт Джонсон.

После этого свое слово сказал Александр Овечкин. Великая Восьмерка во время второго периода сбросил амуницию и остался у борта, наблюдая за игрой детей, среди которых был и его сын Сергей.

Видимо, Ови вдохновился выступлением своего наследника и сделал попытку перевернуть ход встречи.

Правда, было уже поздно: он поразил чужие ворота хлестким броском из «офиса» на 58-й минуте. После этого штаб «Кэпс» снял с игры вратаря Логана Томпсона и получил контрольную шайбу в пустую сетку в исполнении Роопе Хинца.

Александр Великий поделился своим видением причин неудачи.

«Мне кажется, мы слишком много ошибались в центральной зоне. Когда мы доставляли шайбу на чужую зону, то плохо ее контролировали и не очень хорошо друг другу помогали», — предположил Ови.

Голкипер «Далласа» Кейси Десмит, говоря об игре, оценил действия капитана «Вашингтона». Он заявил, что гол Овечкина для него стал чем-то в порядке вещей.

«Он постоянно мне забивает, так что в этом нет ничего нового», — признал вратарь.

Любопытно, что перед этой игрой об Овечкине высказался легендарный вратарь «Рейнджерс» Хенрик Лундквист. Он объяснил, почему россиянин, несмотря ни на что, продолжает набирать очки.

«Вероятно, у него уже не та скорость, что прежде, но его игра никогда не строилась на этом. Она основана на силе, на способности находить свободные зоны и на чувстве момента — а всем этим он по-прежнему обладает. Так что он продолжит набирать очки.

Он всегда забивает сериями: может «молчать» несколько игр, а потом выдать результативный отрезок. И если он «включается», команда ждет от него очков. У них не так много ярких снайперов, так что он должен показывать свою лучшую игру», — цитирует шведа TNT Sports U.S.

Редчайший, надо сказать, случай: в прошедшей игре Александр не установил новых рекордов и не обновил уникальных статистических показателей. Наиболее выдающимся, пожалуй, является тот факт, что «Вашингтон» впервые в сезоне не набрал очков в матче с голом Ови.

Эта шайба стала для него 18-й в сезоне. В общей сложности он достиг отметки в 915 голов в регулярных чемпионатах за карьеру и 992-ю, включая игры Кубка Стэнли. Ему осталось 24 раза поразить чужие ворота, чтобы сравниться с Уэйном Гретцки по снайперскому показателю с учетом матчей плей-офф.