В Турции прокомментировали контртеррористическую операцию Сирии в Алеппо

Сирия проводит контртеррористическую операцию в городе Алеппо для обеспечения безопасности. Об этом заявили в министерстве обороны Турции, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что после нападения террористической организации на мирных жителей и силы безопасности, в результате которого были уничтожены 4 человека и 18 получили ранения, правительство Сирии начало указанную операцию в Алеппо для обеспечения общественного порядка и безопасности населения.

Эта операция, как утверждает Минобороны Турции, проводится исключительно сирийской армией. Там же добавили, что Анкара внимательно следит за развитием событий в сирийском государстве и поддерживает борьбу Дамаска с террористами.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

7 января контролируемые Дамаском силы блокировали курдские кварталы в Алеппо.

Ранее Лавров предостерег от «игр» с сирийскими курдами «в автономию и сепаратизм».