Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

В Турции прокомментировали контртеррористическую операцию Сирии в Алеппо

Минобороны Турции: Сирия проводит операцию в Алеппо ради безопасности
Mahmoud Hasano/Reuters

Сирия проводит контртеррористическую операцию в городе Алеппо для обеспечения безопасности. Об этом заявили в министерстве обороны Турции, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что после нападения террористической организации на мирных жителей и силы безопасности, в результате которого были уничтожены 4 человека и 18 получили ранения, правительство Сирии начало указанную операцию в Алеппо для обеспечения общественного порядка и безопасности населения.

Эта операция, как утверждает Минобороны Турции, проводится исключительно сирийской армией. Там же добавили, что Анкара внимательно следит за развитием событий в сирийском государстве и поддерживает борьбу Дамаска с террористами.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

7 января контролируемые Дамаском силы блокировали курдские кварталы в Алеппо.

Ранее Лавров предостерег от «игр» с сирийскими курдами «в автономию и сепаратизм».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578221_rnd_2",
    "video_id": "record::66df3377-22b8-43a2-a65c-0f74a43620df"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+