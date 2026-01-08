Размер шрифта
Вэнс задал европейцам вопрос по поводу Гренландии и сам же ответил на него

Вэнс заявил, что Дания неспособна защитить Гренландию
Дания не смогла справиться с защитой Гренландии. К такому выводу пришел вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

«Спросите себя: а сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии?» — задался вопросом американский политик, добавив, что «ответ очевиден — нет».

Вэнс отметил, что Гренландия критически важна для национальной безопасности США и работы системы противоракетной обороны (ПРО).

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки Гренландии со своей командой по нацбезопасности. По ее словам, Соединенным Штатам нужен остров для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе».

По данным Fox News, госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе отправится в Данию для обсуждения возможной покупки Гренландии.

До этого издание Politico со ссылкой на неназванного представителя немецкого правительства сообщило, что европейские страны ведут разработку плана сдерживания США на случай нападения американских вооруженных сил на Гренландию.

Ранее вице-президент США высказался о «жадности» Трампа.

