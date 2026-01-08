Размер шрифта
В Грузии заявили об «издевательстве» со стороны ЕС

Папуашвили: ЕС издевается, когда говорит, что Молдавия, Украина опережают Грузию
РИА Новости

Европейский союз «издевается» над грузинским народом, когда говорит, что Украина и Молдавия опережают Грузию на пути вступления в Евросоюз. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, его слова приводит ТАСС.

«Это является издевательством над грузинским народом, когда говорят о том, что якобы Украина и Молдавия объективно впереди Грузии», — сказал глава грузинского парламента.

Папуашвили подчеркнул, что Молдавия и Украина опережают Грузию только «в обнимании с брюссельской бюрократией».

«Они обнимаются с ними потому, что выполняют все задания, которые им дают неизбранные бюрократы», — отметил он.

По словам Папуашвили, по этому показателю Грузия не может победить Киев и Кишинев. Он подчеркнул, что Грузия опережает и Украину, и Молдавию как по экономическим параметрам, так и по развитию демократии.

До этого Папуашвили заявил, что Евросоюз более не представляет собой глобальную силу из-за брюссельской бюрократии. Он привел в пример украинский кризис, отметив, что никто не хочет говорить с ЕС об Украине, сколько бы Брюссель ни заявлял о важности этого вопроса для безопасности Европы.

Ранее в Грузии обвинили Евросоюз в «двойных стандартах».

