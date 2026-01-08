В ГД отреагировали на сообщения о подготовке встречи парламентариев из РФ и США

Москва и Вашингтон проговаривали организацию консультаций российских и американских парламентариев. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Законодатель прокомментировал информацию о том, что четырех членов ГД пригласили в США для обсуждения ряда вопросов. Среди них — урегулирование конфликта на Украине.

«Подготовка такого [контакта] велась», — отметил Чепа.

Он добавил, что не знает, когда именно может состояться встреча и кого из парламентариев на нее пригласили.

О том, что в американскую столицу были приглашены четверо депутатов ГД РФ, в своих социальных сетях написала член нижней палаты конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна. По ее словам, американское внешнеполитическое ведомство разрешило ей отправить в Москву приглашение для российских законодателей принять участие во встрече с конгрессменами и обсудить ход урегулирования украинского кризиса и иные вопросы. Луна подчеркнула, что мир всегда должен одерживать верх, а ведущую роль на переговорах должны играть здравомыслящие люди.

Ранее Трамп выразил надежду на скорое достижение договоренностей с РФ и Украиной.