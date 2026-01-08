В ДНР рассказали об атаке ВСУ на жилой дом по наводке украинского волонтера

ТАСС: в Красноармейске девять человек погибли при ударе ВСУ по наводке волонтера

Девять мирных жителей погибли в Красноармейске Донецкой народной республике в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому. Об этом рассказал ТАСС житель города Сергей Гуранич.

По его словам, удар был нанесен по наводке украинского волонтера Дениса Христова с позывным «Голландец». Незадолго до атаки из девятиэтажного дома вместе с Христовым эвакуировалась только 86-летняя женщина, другие не захотели. В доме жили 30 человек.

Гуранич утверждает, что после отъезда Христова в дом прилетела ракета, погибли девять человек. Обрушились все девять этажей двух подъездов здания. Это произошло задолго до того, как город взяли под контроль Вооруженные силы России, рассказал мужчина.

Очевидец добавил, что на месте прилета были обнаружены фрагменты ракет с иностранной маркировкой. Местные жители слышали выход ракеты со стороны выезда в Днепропетровскую область, где на тот момент находились ВСУ.

1 декабря глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска в ДНР.

Ранее в Красноармейске нашли пункт управления дронами элитного отряда ВСУ.