Трамп обратится к конгрессу США 24 февраля

Президент Трамп выступит в конгрессе США с обращением 24 февраля
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон направил письмо президенту Дональду Трампу, в котором пригласил его выступить с ежегодным посланием конгрессу 24 февраля 2026 года. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Это будет первым выступлением американского лидера с ежегодным посланием после вступления в должность главы государства.

«Мы с нетерпением ждем продолжения важной работы, которая ждет нас в 2026 году, служения американскому народу, защиты свободы и сохранения этого великого эксперимента по самоуправлению. С этой целью для меня является большой честью и привилегией пригласить вас [Трампа] выступить на совместном заседании конгресса во вторник, 24 февраля 2026 года, в палате представителей США», — говорится в письме.

До этого сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп одобрил законопроект об усилении санкций в отношении России. По словам политика, он провел «продуктивную» встречу с американским лидером, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту о санкциях против РФ. Грэм напомнил, что он в течение многих месяцев работал над этим документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими».

Ранее в Британии рассказали, как Трамп принес еще одну победу Путину.

