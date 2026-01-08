Размер шрифта
Крупное животное заблокировало проезд пензенцам и попало на видео

В Пензенской области лось заблокировал проезд по дороге и попал на видео 
В Пензенской области лось перегородил дорогу проезжающим автомобилистам. Об этом сообщает Telegram-канал «Пенза Новости». Инцидент произошел на автодороге «Кондоль — Пенза».

«Долго он стоял, не пускал нас, потом всё таки ушёл по своим делам», — приводятся в публикации слова очевидицы происшествия.

На видео с места происшествия видно, как животное уходит с проезжей части, пробираясь через сугробы. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на этом участке дороги отсутствуют дорожные знаки, предупреждающие о появлении диких животных, и призвали автомобилистов быть внимательнее, поскольку столкновения с дикими животными имеют тяжелые последствия.

До этого в Приморье тигр вышел на проезжую часть, хищника заметили проезжающие рыбаки.

Ранее автомобили разбросало по кюветам при ДТП в Тюменской области.
 
