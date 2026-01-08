«Зенит» намерен продать самого дорогого футболиста

Петербургский «Зенит» продолжает обсуждать с бразильским «Крузейро» трансфер полузащитника Жерсона. Об этом сообщает журналист Дан Абреу в своем аккаунте в социальной сети X.

«Зенит» отклонил первоначальное предложение в размере 27 миллионов евро и теперь настаивает на сумме в 30 миллионов евро.

Если бразильская сторона согласится на условия «Зенита», сделка может быть завершена в ближайшее время.

Жерсон является самым дорогим приобретением «Зенита» в летнее трансферное окно 2025 года. До перехода в петербургский клуб футболист выступал за «Фламенго», где в сезоне 2024 года отдал 7 голевых передач в 35 матчах бразильской Серии А.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

