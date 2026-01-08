СМИ узнали о подготовке Европы к прямому столкновению с Трампом

Страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. Об этом заявил газете Politico европейский дипломат.

«Мы должны быть готовы к прямому столкновению с [президентом США Дональдом] Трампом. Он действует в агрессивном режиме, и нам нужно быть к этому готовыми», — сказал собеседник издания.

Как стало известно газете, над планом сдерживания США в случае вторжения в Гренландию работает в том числе глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Кроме того, изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Politico, основываясь на заявлениях своих собеседников, обозначило несколько вариантов действий, которые может предпринять Европа. В первую очередь рассматривается возможность достижения компромисса. Второй вариант, как говорится в статье, предусматривает увеличение финансирования Гренландии со стороны Европы более чем в два раза с 2028 года. Отмечается, что ЕС и Дания попытаются убедить Гренландию, что могут предложить более выгодные условия, чем США.

Кроме того, Европа не исключает экономический ответ США. По словам эксперта по американским вооруженным силам из Королевского датского оборонного колледжа Томаса Кросби, «это сложно, но возможно».

7 января пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп хочет купить Гренландию якобы для того, чтобы «сдерживать агрессивные действия России и Китая в арктическом регионе».

Как сообщил Fox News, госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе отправится в Данию для обсуждения возможной покупки острова.

Ранее Вэнс задал европейцам вопрос по поводу Гренландии и сам же ответил на него.