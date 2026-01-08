Власти сообщили о ликвидации возгорания на нефтебазе в Липецкой области

Администрация Липецкой области: пожар на нефтебазе в Усманском районе потушен

Глава Усманского района Липецкой области Владимир Мазо сообщил в своем Telegram-канале, что пожар на нефтебазе в Усманском районе ликвидирован.

«Сегодня утром было полностью потушено возгорание на нефтебазе», — отметил Мазо.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара в течение трех дней, за мужество и профессионализм.

6 января губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что падение беспилотного летательного аппарата привело к возгоранию промышленного объекта в Липецкой области. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне в губернатор Андрей Бочаров сообщил, что два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки БПЛА в Волгоградской области.

Он отметил, что никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб и муниципального образования провели работы по ликвидации последствий и оценке ущерба, добавил Бочаров.

Ранее в Грайвороне мирный житель пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю.