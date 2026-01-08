«Перепутали берега»: в Госдуме призвали дать военный ответ США на захват российского танкера

Захват США танкера «Маринера» можно квалифицировать как полноценное военное вторжение в Россию — на это действие американцев нужен военный ответ Москвы. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«В США пытаются все представить как лихой рейд за венесуэльской нефтью, кажется, совершенно забывая, что находилась она внутри российского судна, а это — российская территория. То есть такое нападение и квалифицировать можно как незаконное пересечение нашей границы, иначе говоря — полноценное военное вторжение в Россию. Отвечать, на мой взгляд, нужно соответствующим образом — вступить в бой с катерами американской береговой охраны, которые не только что-то слишком далеко отошли от обеих Америк, но и совершенно перепутали берега. Дипломатические средства здесь уже не годятся — только быстрая и однозначная военно-морская реакция», — сказал Журавлев.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике — оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее стало известно, что Минюст США после захвата танкера «Маринера» отслеживает другие суда.