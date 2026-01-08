Президент США Дональд Трамп опасался провала военной операции в Венесуэле подобно катастрофе бывшего американского лидера Джимми Картера в Иране в 1980 году, которая «разрушила его администрацию». Об этом он рассказал в интервью газете The New York Times.

Трамп вспомнил «провальную операцию» 24 апреля 1980 года по спасению 52 американских заложников, удерживаемых в Иране. Тогда американский вертолет столкнулся с самолетом в пустыне. По словам главы Белого дома, это стало трагедией, омрачившей «наследие» Картера, но она привела к созданию более подготовленных сил специального назначения.

«Я не знаю, победил бы он [Картер] на выборах, но после этой катастрофы у него определенно не было шансов», — сказал он.

Трамп сравнил успех операции в Венесуэле с операциями его предшественников, которые провалились. В частности, он вспомнил проведенную при Джо Байдене операцию по выводу войск из Афганистана, в результате которой погибли 13 американских военнослужащих.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.