Андреева пробилась в третий круг турнира WTA-500

Серебряный призер Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA-500 в австралийском Брисбене.

В матче второго раунда она одержала победу над австралийкой Оливией Гадеки со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Проиграв первый сет, Андреева переломила ход игры, взяв два следующих сета с разгромным счетом. За матч она реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге россиянке предстоит встреча с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Брисбене.