Образовательный сервис убедил москвича взять кредит и перестал выходить на связь

Москвич подал в суд на образовательную платформу, убедившую его взять кредит

Суд обязал образовательную платформу, представители которой уговорили жителя Москвы взять кредит на обучение и затем перестали выходить на связь, выплатить потерпевшему более 300 тыс. рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации журналистов, год назад мужчина увидел в интернете рекламу онлайн-курсов по переподготовке специалистов. На сайте образовательной платформы говорится, что студенты в короткие сроки могут обучиться профессиям по ряду направлений — экологическая безопасность, гражданская оборона и чрезвычайные ситуации, сварка и другим. При этом людям обещают выдавать дипломы государственного образца.

«Мужчине предложили взять кредит на обучение, которое образовательная платформа обещала выплачивать сама, до тех пор, пока он не пройдет обучение и не найдет работу», — отмечается в материале.

Москвич согласился и заключил договор с кредитной организацией, но после первого месяца обучения представители образовательной платформы перестали выходить на связь. Более того, житель российской столицы лишился доступа к вебинарам и был вынужден сам выплачивать кредит.

«Он долго пытался добиться ответа от кураторов курса, но в итоге все же обратился в суд. Закон встал на его сторону», — подчеркнули авторы публикации.

В результате образовательную платформу обязали выплатить потерпевшему 362,7 тыс. рублей. Эта сумма в два раза превышает стоимость обучения.

