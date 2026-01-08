СМИ: Вашингтон требует от нефтяников идей по венесуэльской нефти

США пока не решили, как использовать венесуэльскую нефть. Обсуждения по этому вопросу продолжаются, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

«Разговоры о том, как США могли бы начать реализовывать план по использованию венесуэльской нефти, продолжаются», — говорится в публикации.

По словам одного из источников издания, власти США ведут обсуждения с руководителями нефтяных компаний, добиваясь от них идей, как начать зарабатывать на венесуэльской нефти. По словам неназванного чиновника, американская администрация рассматривает в том числе продажу энергоресурса ряду дистрибьюторов и международных энергетических компаний, в частности, Mercuria, Vitol и Trafigura.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в венесуэльской нефти, подчеркнув, что у них «полно» своей нефти. При этом он отметил, что Вашингтон не может позволить, чтобы нефтяную промышленность страны контролировали противники американских властей. Рубио добавил, что США хотят, чтобы доходы от продажи венесуэльской нефти шли «на благо народа Венесуэлы».

Ранее Трамп рассказал, как США намерены снижать цены на нефть за счет Венесуэлы.