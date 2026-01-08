Размер шрифта
Три трактора ушли под лед при расчистке трассы для дрифта на Урале

На Урале три трактора провалились под лед при расчистке трассы для дрифта
Telegram-канал «Ural Mash»

В Магнитогорске три трактора провалились под лед при расчистке трассы для дрифта, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Огромные машины безуспешно вытаскивают из озера уже третий день. Местные говорят, что на этом месте каждый год проводят гонки, но в этот раз лёд оказался против», — отмечается в публикации.

На кадрах с места происшествия видны два экскаватора-погрузчика и грейдер, оказавшиеся в воде, их колеса не видны под поверхностью льда. Рядом находятся люди, которые безуспешно пытаются извлечь тяжелую технику.

До этого стало известно, что в Приморье дрифтер разрушил новогодние украшения на городской площади во время заездов. Автомобилиста ищут полицейские.

Ранее было названо число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье.

