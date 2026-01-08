Раскрыты последствия одной из крупнейших атак на Кривой Рог с начала СВО

В Кривом Роге после атаки ВС РФ аварийно отключены от света 29,3 тысяч абонентов

В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины после атаки от электроэнергии аварийно отключили 29,3 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, эта атака стала одной из крупнейших с начала военного конфликта на Украине. Вилкул добавил, что «очень сложной» остается ситуация со светом в Ингулецком, части Металлургического и части Долгинцевского районов.

8 января в минэнерго Украины сообщили, что две области почти полностью остались без электричества. В ведомстве уточнили, что речь идет о Днепропетровской области, а также подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

До этого немецкая газета Bild со ссылкой на украинские источники сообщила, что этой зимой украинцы столкнутся с крайне суровыми морозами из-за проблем в энергетике. По информации издания, коллапс энергосистемы страны грозит катастрофическим похолоданием.

Российские войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, пункты управления и связи, а также по местам сосредоточения личного состава и техники противника.

