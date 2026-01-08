Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Советник главы ДНР рассказал о действиях ВС РФ в Константиновке

Кимаковский: ВС РФ с юга заходят в Константиновку и ведут бои в городе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Штурмовики и бойцы групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) с южного направления и ведут бои на территории населенного пункта. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военнослужащие заходят в Константиновку со стороны дачного поселка.

«У противника там (в Константиновке — «Газета.Ru») сегодня не лучшее время», — отметил Кимаковский.

Он подчеркнул, что ВС РФ добиваются «серьезных успехов» и со стороны трассы Часов Яр — Константиновка. Задачи на данном участке фронта выполняют бойцы группировки российских войск «Юг» и Добровольческого корпуса, они перекрывают логистику формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе зарубежных стран. В ходе встречи он сообщил, что российские подразделения продолжают освобождение Константиновки. В тот момент под их контролем находилось более 50% населенного пункта.

Ранее спецназ «Охотник» поразил технику ВСУ под Константиновкой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578023_rnd_0",
    "video_id": "record::0d825602-a702-4842-b8c2-b9a50132c441"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+