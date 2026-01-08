Кимаковский: ВС РФ с юга заходят в Константиновку и ведут бои в городе

Штурмовики и бойцы групп закрепления Вооруженных сил РФ заходят в Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР) с южного направления и ведут бои на территории населенного пункта. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал советник главы региона Игорь Кимаковский.

По его словам, российские военнослужащие заходят в Константиновку со стороны дачного поселка.

«У противника там (в Константиновке — «Газета.Ru») сегодня не лучшее время», — отметил Кимаковский.

Он подчеркнул, что ВС РФ добиваются «серьезных успехов» и со стороны трассы Часов Яр — Константиновка. Задачи на данном участке фронта выполняют бойцы группировки российских войск «Юг» и Добровольческого корпуса, они перекрывают логистику формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел брифинг для военных атташе зарубежных стран. В ходе встречи он сообщил, что российские подразделения продолжают освобождение Константиновки. В тот момент под их контролем находилось более 50% населенного пункта.

Ранее спецназ «Охотник» поразил технику ВСУ под Константиновкой.