«Быстрей едь!»: тигр атаковал машину с приморцами и попал на видео

В Приморье тигр бросился на автомобиль с людьми и попал на видео

В Хасанском районе Приморья тигр бросился на автомобиль с людьми, сообщает Telegram-канал DPS VL и публикует видеозапись инцидента.

«На трассе в Хасанском районе, тигр кинулся на проезжающий автомобиль. Пассажирка хотела заснять хищника поближе, но тигру это явно не понравилось», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что тигр находился на противоположной от проезжающей машины обочине. После того, как автомобиль притормозил, хищник бросился в его сторону.

«Быстрее едь! Тигр! Это был тигр!», — закричала пассажирка машины, обращаясь к водителю.

До этого лось перекрыл проезд автомобилистам в Пензенской области и попал на видео. Очевидица происшествия утверждала, что животное стояло на дороге длительное время.

Ранее три трактора ушли под лед при расчистке трассы для дрифта.