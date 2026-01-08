Размер шрифта
ВСУ предприняли попытку массированного пролета дронов над российским регионом ночью

Сальдо: ВСУ совершили попытку пролета более 70 БПЛА через Херсонскую область
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью совершили попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что эта попытка атаки была сорвана российскими военными. По его словам, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» отразили атаку и сбили 18 вражеских дронов самолетного типа. Сальдо отметил, что остальные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО других регионов. Потерь среди гражданского населения и военных нет, добавил губернатор.

До этого в «Ростехе» рассказали о начале поставок на фронт антидроновых патронов IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа. По данным госкорпорации, их массовое производство было запущено в 2024 году. Дробь патрона может пробивать двигатели, блоки управления, пропеллеры и другие прочные элементы вражеского FPV-дрона. Инструкторы во время обучения показали российским военным, как именно надо целиться и вести огонь по быстро летящим целям, чтобы уничтожить их.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578191_rnd_8",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
