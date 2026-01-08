ВСУ предприняли попытку массированного пролета дронов над российским регионом ночью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минувшей ночью совершили попытку массированного пролета более 70 ударных дронов через Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что эта попытка атаки была сорвана российскими военными. По его словам, расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Днепр» отразили атаку и сбили 18 вражеских дронов самолетного типа. Сальдо отметил, что остальные БПЛА были ликвидированы средствами ПВО других регионов. Потерь среди гражданского населения и военных нет, добавил губернатор.

До этого в «Ростехе» рассказали о начале поставок на фронт антидроновых патронов IGLA 100 с дробью на основе сверхтвердого сплава вольфрама, никеля и железа. По данным госкорпорации, их массовое производство было запущено в 2024 году. Дробь патрона может пробивать двигатели, блоки управления, пропеллеры и другие прочные элементы вражеского FPV-дрона. Инструкторы во время обучения показали российским военным, как именно надо целиться и вести огонь по быстро летящим целям, чтобы уничтожить их.

Ранее в ВСУ пожаловались на резкое сокращение срока «жизни» своих дронов.