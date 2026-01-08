Размер шрифта
«Четверочка с минусом»: российский тренер о выступлении Коростелева на «Тур де Ски»

Сорин заявил, что перед Коростелевым и Непряевой нет задачи взять медаль на ОИ
Максим Богодвид/РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал выступления Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на многодневке «Тур де Ски». Его слова передает Sports.ru.

«Савелию — четверочка с минусом. Он и сам уверен, что не набрал. Он мог быть по итогам тура в шестерке. А Дарье — пять. У нее практически все получилось. В целом она свое на первом «Тур де Ски» сделала», — сказал Сорин.

Тренер добавил, что перед лыжниками не ставится задача взять золото на Олимпиаде-2026, чтобы избежать давления. По его мнению, достаточно попадания в топ-6.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Непряева заняла десятое место в общем зачете на «Тур де Ски». На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме спортсменка финишировала шестой в масс-старте в гору, преодолев дистанцию 10 км за 38:09,6.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее трое российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS.

