Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Wildberries назвал самую дорогую покупку в 2025 году

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025-м стала квартира за 11 млн рублей
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей. Об этом рассказали РИА Новости в компании.

Квартира в Москве от группы «Самолет» была приобретена через раздел «Новостройки», который был запущен на маркетплейсе минувшим летом. Также пользователи Wildberries покупали через платформу автомобили. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 млн рублей и Changan CS95 за 4,25 млн рублей.

Кроме того, в список самых дорогих покупок минувшего года попали квадроцикл для взрослых за 1,2 млн рублей, процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM и 3D-сканер стоимостью почти миллион рублей.

Также на маркетплейсе в прошлом году купили норковую шубу почти за 800 тысяч рублей, колесный погрузчик с бортовым поворотом за 799 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей и другое.

В декабре РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу «Экспресс». Это отдельная витрина внутри приложения Wildberries, где пользователи могут выбрать товары, доступные для получения в период от одного до четырех часов. на платформе можно приобрести товары со срочным спросом, включая продукты питания и готовую еду, аптечные товары и живые цветы. При входе необходимо указать адрес доставки, на основе которого сформируется персонализированная витрина с доступными товарами и продавцами.

Ранее основательница Wildberries назвала последствия запрета скидок на маркетплейсах.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27578251_rnd_2",
    "video_id": "record::f5950bd7-bac3-420d-80ac-da107971f3f1"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+