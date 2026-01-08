Wildberries назвал самую дорогую покупку в 2025 году

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025-м стала квартира за 11 млн рублей

Самой дорогой покупкой на Wildberries в 2025 году стала квартира за 11 млн рублей. Об этом рассказали РИА Новости в компании.

Квартира в Москве от группы «Самолет» была приобретена через раздел «Новостройки», который был запущен на маркетплейсе минувшим летом. Также пользователи Wildberries покупали через платформу автомобили. В топ самых дорогих моделей попали Changan UNI-K в комплектации Tech почти за 4,3 млн рублей и Changan CS95 за 4,25 млн рублей.

Кроме того, в список самых дорогих покупок минувшего года попали квадроцикл для взрослых за 1,2 млн рублей, процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM и 3D-сканер стоимостью почти миллион рублей.

Также на маркетплейсе в прошлом году купили норковую шубу почти за 800 тысяч рублей, колесный погрузчик с бортовым поворотом за 799 тысяч рублей, лодочный мотор за 750 тысяч рублей и другое.

В декабре РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу «Экспресс». Это отдельная витрина внутри приложения Wildberries, где пользователи могут выбрать товары, доступные для получения в период от одного до четырех часов. на платформе можно приобрести товары со срочным спросом, включая продукты питания и готовую еду, аптечные товары и живые цветы. При входе необходимо указать адрес доставки, на основе которого сформируется персонализированная витрина с доступными товарами и продавцами.

Ранее основательница Wildberries назвала последствия запрета скидок на маркетплейсах.