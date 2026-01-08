Размер шрифта
Москвичей предупредили о возможном увеличении сугробов на 30 см

Синоптик Шувалов: сугробы в Москве к концу недели могут вырасти до 50 см
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Высота снежного покрова в Москве к концу текущей недели может вырасти до 50 см. Об этом в ходе беседы с журналистами RT предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, начавшийся в российской столице снегопад усилится к вечеру 8 января. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь и утром 9 января.

«В общей сложности в Москве и местами в Подмосковье снежный покров может вырасти до 30 см. Это прирост. То есть сейчас это 26–28 см, а может вырасти до 50 см с лишним», — уточнил синоптик.

Он отметил, что во второй половине дня 9 января снегопад начнет постепенно снижаться с сильного к умеренному и затем слабому. Снег прекратит падать утром 10 января, к этому моменту зона осадков должна сместиться на север.

7 января ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве во второй половине текущей недели ожидается похолодание. В частности, 10 января температура воздуха в городе составит от -9°C до -11°C днем и от -11°C до -16°C ночью. На следующий день столбики термометров будут показывать -15–20°C.

Ранее в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.

