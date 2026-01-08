Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве из-за снегопада повысили уровень погодной опасности

Гидрометцентр: уровень погодной опасности в Москве повышен до оранжевого
Агентство «Москва»

Уровень погодной опасности в Москве и области повышен со среднего желтого до оранжевого, являющегося предпоследним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

«Уровень повышен до оранжевого, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что в течение суток в столице ожидается сильный, местами очень сильный снегопад, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах. Также прогнозируются порывы северо-восточного ветра до 18 м/с.

Накануне комплекс городского хозяйства столицы сообщил, что в Москве в ближайшие дни ожидаются мощный снегопад и сильный ветер.

По прогнозам синоптиков, вечером четверга, 8 января, погода в городе резко ухудшится. В это время в Москве начнется сильный снегопад, который продлится до утра субботы, 10 января, и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Наиболее сильные осадки ожидаются ночью и днем пятницы, 9 января. За два дня выпадет свыше 30 см снега.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.

