В США рассекретили протоколы бесед Путина и Буша-младшего в 2001 году

Бывший президент США Джордж Буш-младший говорил президенту РФ Владимиру Путину в 2001 году о необходимости избавиться «от всех пережитков холодной войны» и преобразовать отношения Москвы и Вашингтона. Об этом свидетельствуют рассекреченные протоколы правительства США, обнародованные организацией «Архив по национальной безопасности» (National Security Archive) при Университете имени Джорджа Вашингтона.

«Нам необходимо избавиться от всех пережитков холодной войны. Мы хотим, чтобы наши отношения были уникальными. У нас есть возможность переосмыслить старые отношения и ответить на новые угрозы», — заявил Буш-младший.

Согласно этим документам, в 2001 году Буш-младший заявлял в ходе встречи с Путиным в Словении, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Он утверждал, что интересы РФ связаны с интересами стран Запада. Американский лидер также был уверен, что через 50 лет «большой проблемой может стать Китай». Также Джордж Буш-младший заявлял, что Россия и США не представляют угрозы друг для друга.

Ранее в США назвали Россию «бывшим, настоящим и будущим врагом».