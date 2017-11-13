Минфин: физлица должны самостоятельно платить налог по операциям с биткоинами

Особый порядок налогообложения доходов физлиц при совершении операций с биткоинам на данный момент не предусматривается, НДФЛ должен исчисляться самостоятельно. Об этом сообщается в письме Минфина.

«Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с биткоинами… не установлен. Физические лица, получающие вознаграждения от физических лиц на основе заключенных договоров гражданско-правового характера, самостоятельно исчисляют суммы налога… и представляют в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию», — заявили в Минфине.

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Также в министерстве пояснили, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить.

Ранее сообщалось, что в России могут ограничить торговлю биткоинами.