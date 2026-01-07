Рождественское богослужение прошло в Северной Корее

Рождественское богослужение прошло в храме Святой Живоначальной Троицы в столице КНДР Пхеньяне в ночь на 7 января. Об этом сообщили в Telegram-канале Корейской епархии Русской православной церкви.

«В ночь с 6 на 7 января 2026 года, в праздник Рождества Христова, в храме Святой Живоначальной Троицы города Пхеньяна было совершено праздничное рождественское богослужение», — говорится в сообщении.

Божественную литургию совершил настоятель прихода иерей Владимир Чжан. После окончания службы он огласил Рождественское послание патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

До этого госсекретарь США Марко Рубио передал на днях поздравление министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с православным Рождеством.

В Рождественскую ночь российский лидер присутствовал на богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье. Вместе с ним Рождество встретили Герои России.

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством.