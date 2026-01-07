Размер шрифта
Хабиб приехал на базу «Манчестер Сити» и раскритиковал клуб за розовый цвет

Хабиб: я бы не пустил игроков «Сити» в зал в розовых рубашках
Telegram-канал «Khabib Nurmagomedov»

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) приехал на базу английского «Манчестер Сити» и раскритиковал клуб за розовые тренировочные футболки. Об этом спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

«Я им сказал что ко мне в зал я их не допустил бы в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что я не шутил», — написал Хабиб.

На снимке все игроки «Сити» стояли в розовых футболках, а Хабиб — в черной.

Последний бой Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

31 января Конор Макгрегор вызвал на бой Хабиба. В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Ранее Хабиб рассказал о правилах в его зале.
 
