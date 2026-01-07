Размер шрифта
Российские военные уничтожили элитный отряд ВСУ с офицерами НАТО в Одесской области

Лебедев: ВС РФ уничтожили около 10 офицеров НАТО при ударе по Одессе и Ильчевску
РИА Новости

Российские военные нанесли удары по Одессе и Ильчевску, в результате чего был уничтожен элитный отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) и восемь офицеров НАТО. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, ликвидированы украинские военные, которых британские подводники тренировали для совершения диверсий.

«Британцев тоже устранили, среди иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано — речь идет о десятках... Скорых уже штук двадцать понеслось», — написал Лебедев.

По его словам, уничтожены как минимум двое офицеров США.

Подпольщик отметил, что под удар Вооруженных сил РФ попали, в том числе, база с безэкипажными катерами и судно с военной техникой.

7 января вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Одесской области оказались повреждены объекты портовой инфраструктуры после взрывов.

В начале декабря Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили баллистической ракетой «Искандер» по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Кривом Роге. По словам подпольщика, в результате атаки три человека получили ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины.

