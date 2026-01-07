МОК не отвечает на запросы российских вещателей насчет показа Олимпиады-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей по вопросу показа Олимпиады 2026 года, передает Sport24.

Вероятность того, что «Матч ТВ» не покажет Олимпиаду — 90%. Вероятность того, что до Олимпиады ситуация изменится — лишь 10%.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее сообщалось о том, что болельщикам будет запрещено демонстрировать флаг России на Олимпиаде.