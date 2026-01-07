Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после удара по нефтебазе в Старом Осколе

Противник в социальных сетях и мессенджерах распространяет фейки от МЧС якобы о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу в Старом Осколе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет», — написал он.

Глава региона призвал доверять только проверенным источникам информации.

6 января Гладков сообщил, что украинские войска с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области. По его словам, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.

До этого в Грайвороне в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. По данным Гладкова, мужчина сам обратился в местную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал шестилетний ребенок.