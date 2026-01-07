Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Гладков опроверг сообщения о загрязнении воздуха после удара по нефтебазе в Старом Осколе

Гладков назвал фейком слухи о загрязнении воздуха после удара по Старому Осколу
Антон Вергун/РИА Новости

Противник в социальных сетях и мессенджерах распространяет фейки от МЧС якобы о загрязнении воздуха после атаки на нефтебазу в Старом Осколе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Это фейк и обман! Никакого загрязнения воздуха нет», — написал он.

Глава региона призвал доверять только проверенным источникам информации.

6 января Гладков сообщил, что украинские войска с помощью беспилотника атаковали нефтебазу в Белгородской области. По его словам, в результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров.

До этого в Грайвороне в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. По данным Гладкова, мужчина сам обратился в местную больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ пострадал шестилетний ребенок.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575785_rnd_2",
    "video_id": "record::b4e2c03f-03a9-4d4b-b1be-872272436fe1"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+