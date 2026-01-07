Размер шрифта
Новости. Общество

Несколько тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за вулкана

На Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали около 3 тысяч человек
John Michael Magdasoc/AP

Угроза извержения вулкана Майон на Филиппинах привела к эвакуации почти трех тысяч человек. Об этом сообщил губернатор провинции Албай Ноэль Росаль филиппинскому телеканалу GMA News, передает РИА Новости.

«На данный момент известно о 729 семьях, что составляет 2 889 человек, из четырех муниципалитетов и двух городов», — сказал он.

По словам губернатора, ситуация в данный момент стабильная, но властям необходимо эвакуировать оставшихся людей из зоны постоянной опасности радиусом шесть километров в районе вулкана.

На фоне угрозы извержения Управление гражданской авиации Филиппин ограничило высоту полетов вокруг вулкана. Полеты воздушных судов в пределах 3,35 км над вершиной были запрещены.

Вулкан Майон в последний раз извергался в июне 2023 года. Тогда из близлежащих районов эвакуировали 20 тысяч человек.

В сентябре филиппинские власти эвакуировали 400 тысяч жителей из-за супертайфуна.

Ранее вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров.

