Рубио высказался о военном развитии событий в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность применения силы при угрозе стране. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопрос о военном сценарии в отношении Гренландии, передает РИА Новости.
«Я говорю о глобальном масштабе: если президент выявляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, то у каждого президента остается возможность устранить ее военными средствами», — сказал министр.
До этого Рубио заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.
Интерес США к острову обострился на фоне недавних событий в Венесуэле. 5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.
Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.