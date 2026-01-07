Рубио высказался о военном развитии событий в отношении Гренландии

Рубио: Трамп сохраняет за собой возможность применения силы при угрозе США

Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность применения силы при угрозе стране. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отвечая на вопрос о военном сценарии в отношении Гренландии, передает РИА Новости.

«Я говорю о глобальном масштабе: если президент выявляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, то у каждого президента остается возможность устранить ее военными средствами», — сказал министр.

До этого Рубио заявил, что планирует на следующей неделе встретиться с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии.

Интерес США к острову обострился на фоне недавних событий в Венесуэле. 5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.