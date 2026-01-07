В США раскрыли сроки продажи венесуэльской нефти

Срок продажи венесуэльской нефти на мировом рынке не ограничен. Об этом говорится в заявлении министерства энергетики США.

«Продажа нефти начнется немедленно, ожидается продажа примерно 30–50 млн баррелей. Она будет продолжаться неограниченно долго», — говорится в сообщении.

Из заявления также следует, что Соединенные Штаты Америки уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. Средства от продажи нефти будут зачисляться на контролируемые США счета в банках. После этого деньги распределят в интересах американского и венесуэльского народов по усмотрению Вашингтона, подчеркнули в ведомстве.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес. Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать правильных решений. А сама Родригес призвала главу Белого дома к миру и диалогу.

