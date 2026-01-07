В Белом доме назвали захваченный российский танкер частью «теневого флота» Венесуэлы

Российский танкер «Маринера», захваченный Военно-морскими силами США, является частью «теневого флота» Венесуэлы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга.

По ее словам, судно незаконно транспортировало нефть Венесуэлы в нарушение санкций США.

«Добавлю также, что в отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что также США задержали танкер «София», на борту которого была нефть Венесуэлы. Представитель Белого дома утверждает, что судно не принадлежит какой-то конкретной стране.

Несколькими часами ранее Европейское командование ВС США сообщило, что «Маринер» арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro. Судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее в Минтрансе России обвинили США в нарушении Конвенции ООН при захвате танкера.