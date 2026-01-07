Размер шрифта
В США назвали условия дальнейших морских перевозок нефти Венесуэлы

Морские перевозки нефти Венесуэлы будут идти только по законодательству США
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская администрация будет допускать только те перевозки венесуэльской нефти, которые отвечают законодательству США. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в соцсети Х.

«Допускается только те морские перевозки энергоносителей, которые соответствуют американскому законодательству и национальной безопасности», — написал он.

Миллер отметил, что энергетический сектор Венесуэлы имеет неограниченный экономический потенциал, он также имеет законные каналы, установленные американскими властями.

7 января американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства пойдут на благо народов Венесуэлы и США, отметил глава Белого дома. Он поручил министру Райту немедленно приступить к реализации данного плана.

3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее в Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона.

