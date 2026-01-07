В США назвали условия дальнейших морских перевозок нефти Венесуэлы

Американская администрация будет допускать только те перевозки венесуэльской нефти, которые отвечают законодательству США. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер в соцсети Х.
«Допускается только те морские перевозки энергоносителей, которые соответствуют американскому законодательству и национальной безопасности», — написал он.
Миллер отметил, что энергетический сектор Венесуэлы имеет неограниченный экономический потенциал, он также имеет законные каналы, установленные американскими властями.
7 января американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства пойдут на благо народов Венесуэлы и США, отметил глава Белого дома. Он поручил министру Райту немедленно приступить к реализации данного плана.
3 января 2026 года Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.
Ранее в Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона.