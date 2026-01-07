Размер шрифта
Рубио обсудит в Дании вопрос о контроле над Гренландией

Рубио заявил, что встретится с властями Дании для обсуждения Гренландии
Госсекретарь США Марко Рубио планирует на следующей неделе встретиться с датскими властями для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Я встречусь с ними на следующей неделе, мы проведем эти обсуждения», — сказал он, отвечая на вопрос, почему администрация США не принимает предложение Копенгагена обсудить этот вопрос и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства.

Интерес США к острову обострился на фоне недавних событий в Венесуэле. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

По данным Politico, CША намерены до конца 2026 года установить контроль над Гренландией.

Ранее генсек НАТО рассказал о планах разместить военных США в Гренландии.

