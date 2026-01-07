Размер шрифта
Новый состав парламента Венесуэлы обсудил «ответ на агрессию США»

Новый состав парламента Венесуэлы начал работу с обсуждения ответа на атаку США
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый состав Национальной ассамблеи Венесуэлы начал работу с обсуждения ответных мер на действия США. Об этом сообщил венесуэльский депутат Анхель Родригес в беседе с РИА Новости.

»[Обсуждение ведется] как в связи с уже произошедшей агрессией, так и с возможной новой, о которой говорил президент (США Дональд - ред.) Трамп в своем обращении», — сказал он.

После установочного заседания, на котором было избрано руководство нового состава ассамблеи, начались регулярные сессии, на которых будет согласован план действий в ответ на американскую операцию против страны, добавил Родригес.

3 января 2026 года США провели операцию в Каракасе, в ходе которой президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены в Нью-Йорк.

Спустя два дня вице-президент Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Она была назначена Национальной ассамблеей, контролируемой сторонниками прежнего режима. Родригес потребовала немедленного возвращения президента и его жены на родину и подчеркнула, что республика «не будет колонией». Подробнее об операции США в Венесуэле и захвате Мадуро — в сюжете «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сделал заявление о выборах в Венесуэле.

