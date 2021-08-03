«Посильные для государства цифры»: сколько денег потребуется на борьбу с бедностью

Несколько сотен миллиардов рублей, адресно выплачиваемых гражданам, могут снизить уровень бедности в России в два раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, эти цифры для государства вполне посильны и абсолютно разумны. В 2020 году уровень бедности в РФ достигал 12,1%.

Государство выбрало «интересный путь», выплачивая деньги семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом в интервью РБК заявил руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, адресные выплаты россиянам всех возрастных категорий помогут снизить уровень бедности в России.

«Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — сказал Кудрин.

По его словам, если выплачивать деньги только недостаточно обеспеченным гражданам, используя многофакторную модель бедности, можно снизить ее уровень до 6%. Кудрин отметил, что в 2020 году бедность в РФ затрагивала 12,1% населения.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что его ведомство планирует в ближайшие два года объединить в одну программу схожие федеральные и региональные меры поддержки семей.



«Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, — некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем», — сказал министр.

^^^Цель повыше^^

19 июля на совещании у президента

вице-премьер Татьяна Голикова, куратор социальных программ, подтвердила обязательства правительства по борьбе с бедностью. К 2023 году уровень бедности планируется снизить до 10,9% от общего количества россиян, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, то есть до 6,5%, пообещала зампред правительства.

Но Владимир Путин поправил вице-премьера, предложив скорректировать целевые показатели.

«Надо посмотреть: а зарплаты-то должны расти, они растут. Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — отметил президент.

По данным ТАСС, в четвертом квартале 2020 года за чертой бедности в России официально находилось 9,2% населения, 13,5 млн человек. Их доход не превышает прожиточного минимума. На тот момент эта величина составляла 11 329 рублей, а МРОТ составлял 12 130 рублей.

По данным Минтруда, обнародованным в апреле этого года, меры социальной поддержки от государства насчитывают 387 видов. Поддержку от государства получают 35 млн человек.

Выяснить, какие доходы имеют льготники, навести наконец-то порядок в этой сфере, чтобы оказывать помощь только реально нуждающимся при помощи «социального казначейства», обещал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. Такое казначейство, по его замыслу, будет выплачивать пособия гражданам, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Но сейчас порядка 20%, а возможно, даже треть пособий достается от государства не самым бедным или, как выразился Белоусов, идут мимо цели.