Взвесить риски: маткапитал могут разрешить инвестировать

На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля обсуждалось возможное расширение применения материнского капитала в России. Речь идет о праве получателя выплаты приобретать на нее специальные банковские или брокерские продукты, сообщает РБК со ссылкой на источники. Так, рассматривается вопрос размещения выплаты на вкладах в госбанках, в облигациях, обеспеченных госгарантиями, или облигациях, выпущенных госкомпаниями или госбанками.

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Отмечается, что расширение возможностей инвестирования маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Данный вариант рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием».

Инициатива предполагает, что «обналичить» сам материнский капитал — то есть, к примеру, вложить эти деньги в облигации и вскоре их вывести, продав бумаги, — будет нельзя. Можно будет лишь получать на руки процентный доход.

По итогам совещания у Белоусова министерствам поручили доработать или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты».

«Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов.

Пункт об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты действительно обсуждается в рамках проекта «дорожной карты», подтвердил собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства. Однако он подчеркнул, что речь может идти только об инвестировании в исключительно надежные инструменты.

Банк России, в свою очередь, предлагает более узкую трактовку этого предложения — инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, рассказали изданию в пресс-службе регулятора.

«Это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми»,

— пояснили в Банке России, добавив, что предложения находятся в стадии обсуждения и еще не прорабатывались детально с социальным блоком правительства.

«Интересной» идея показалась председателю правления «Финама» Владислву Кочеткову. Он заметил, что как минимум маткапитал будет работать, обеспечивая инвестиции в развитие экономики и доходность на уровне несколько выше инфляции. Он также считает, что нельзя исключать и интеграцию с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС) третьего типа — так инвесторы смогут получить определенные вычеты. «На самом деле больших рисков тут нет. При существенном росте инфляции маткапитал подвергнется обесценению», — полагает эксперт.

«Неоднозначной» обсуждаемую инициативу назвал управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, напомнивший, что риск потери вложений является неотъемлемой частью инвестиций, совершаемых с целью получения дохода.

«Безрисковых инструментов не бывает, не существует и не может существовать законодательно закрепленных механизмов, гарантирующих сохранность вложений в случае реализации этих рисков»,

— подчеркивает собеседник РБК. По мнению управляющего партнера BMS Group Алексея Матюхоа, перемещение материнского капитала в эти долговые бумаги «однозначно приведет к увеличению рисков».

При этом законные возможности распоряжения маткапиталом не предполагают направление полученных от государства средств на текущие реальные потребности семьи и ребенка, которые всегда будут выше, чем потребности инвестировать, отмечает заведующий Лабораторией финансовой грамотности Экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев. Он сомневается в том, что вложение выплаты в финансовые инструменты будет пользоваться спросом, добавляя, что администрирование таких вложений будет достаточно сложным ввиду ограничений на вывод средств.